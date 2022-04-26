"Яндекс.Маркет" открыл онлайн-универмаг одежды и обуви РУМ

26 апр. 15:31

"Яндекс.Маркет" запустил собственный онлайн-универсам одежды и обуви РУМ.

"Производители одежды и обуви теперь могут создать фирменные витрины на "Яндекс.Маркете" - это страницы с товарами, оформленные в стилистике брендов. Для этого сервис запустил модный онлайн-универмаг под названием РУМ", - сообщили в пресс-службе компании.

В будущем в РУМ добавит возможность создавать сториз на витринах продавцов и другие функции для продвижения товаров.

Сейчас на платформе представлены 12 российских брендов одежды. Ожидается, что онлайн-универсам поможет локальным брендам конкурировать с большими сетями.