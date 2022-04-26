На туристический кешбэк в России дополнительно выделят 2,2 млрд рублей

26 апр. 15:21

На продление программы туристического кешбэка в осенний период потребуется порядка 2,2 млрд рублей дофинансирования, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Сколько денег выделят, пока не известно, но, если отталкиваться от имеющейся статистики, речь может идти дополнительно о 2,1-2,2 млрд рублей", - уточнили в АТОР.

Сегодня средняя стоимость туров с кешбэком по карте "Мир" составляет 41,9 тыс рублей, гол назад такие туры в среднем стоили на 9,2% больше, 46,1 тыс рублей. В АТОР считают, что причина в том, что россияне стали приобретать меньше путевок с авиаперелетами.

О датах нового этапа программы будет сообщено позже.