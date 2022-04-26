Завод "КамАЗ" заработает в Карабахе в втором квартале года

26 апр. 15:16

Во втором квартале текущего года в Карабахе будет запущен завод ПАО "КамАЗ", сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном, которое проходит в Баку.

Он подчеркнул, что РФ и АР продолжат развивать торгово-экономическое сотрудничество.

"В течение этого года Россия и Азербайджан проведут ряд мероприятий, которые затронут различные сферы деятельности. Необходимо продолжать активно работать в рамках МТК Север-Юг. Планируется завершить в четвертом квартале 2022 года реконструкцию погранперехода с российской стороны на границе с Азербайджаном, а также увеличить количество пропускных полос", - цитирует вице-премьера Trend.

Оверчук обратил внимание на то, что в Азербайджане действуют огромное количество российских компаний в целом ряде секторов.

Он добавил, что были рассмотрены вопросы налаживания совместного с Азербайджаном производства железнодорожных вагонов, заявил о необходимости поддержания стабильного сотрудничества в энергетике, напомнил о большом опыте России в этом направлении.

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что в АР уже в третьем квартале этого года может быть запущен вертолетный завод, построенный совместно с Россией.

По его словам, планируется также увеличить поставки из РФ в Азербайджан минеральных удобрений и пшеницы.

Еще один перспективный проект, отметил Мустафаев, - "Агроэкспресс": он внесет вклад в обеспечение пищевой безопасности двух стран.

Вице-премьер указал, что между Россией и Азербайджаном достигнут ряд договоренностей о взаимодействии, по некоторым направлениям достигнут стратегический уровень взаимодействия.

"У нас есть восемь дорожных карт, в рамках которых ведутся работы по направлениям торговли, транспорта, инвестиций. Россия является третьим крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Позитивная динамика товарооборота позволит выйти на более существенный его рост, о чем свидетельствуют показатели первого квартала. Азербайджан вложил в экономику России более $1,2 млрд, а Россия - более шести млрд. Мы создаем все условия, чтобы российские инвесторы чувствовали себя здесь комфортно", - поведал заместитель председателя правительства.