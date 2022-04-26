В России могут ужесточить нормы использования англицизмов в рекламе и вывесках

26 апр. 14:53

В Госдуме подготовили законопроект по ужесточение норм использования англицизмов в рекламе и вывесках, это поможет создать "национально ориентированную среду", сообщила на пресс-конференции во вторник глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

"Надо ужесточать, на мой взгляд, нормы применения англицизмов в нашем быту, в том числе в рекламе и вывесках. Примерный законопроект сейчас готов. В ближайшее время будем вносить на обсуждение фракции и партии, а потом уже всех заинтересованных ведомств", - рассказала она.

Ямпольская отметила, что в центре Москвы в среднем на 30-50% больше вывесок на латинице или английском языке, чем на русском.

С ужесточения норм использования англицизмов в рекламе и вывесках "стоит начинать создание национально ориентированной среды", заявила она.

"Необходимо, чтобы нас окружал родной язык и родной алфавит", - считает Ямпольская.