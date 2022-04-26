Ильхам Алиев позитивно оценил ситуацию с COVID-19 в Азербайджане

26 апр. 14:47

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Генри Клюге.

В ходе разговора глава республики рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в стране и смягчении ковидных ограничений.

"Ситуация с COVID-19 в Азербайджане очень позитивная. Осталось очень мало ограничений в связи с пандемией, и азербайджанская общественность относится к этому с пониманием", - приводит его слова Trend.

В ответ Клюге заявил, что ВОЗ поможет Азербайджану в создании системы здравоохранения на освобожденных территориях Азербайджана, в частности в создании цифровой системы здравоохранения.