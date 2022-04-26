Жители Ингушетии отдохнут 4 мая

26 апр. 14:40

Майские праздники Ингушетии будут на день длиннее, власти республики объявили 4 мая нерабочим днем в связи с празднованием священного для мусульман праздника Ураза-байрам, пишет "Интерфакс".

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 4 мая нерабочим днем в связи с празднованием окончания священного месяца поста Рамадан", - рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

В период праздника будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования, полиция будет работать в усиленном режиме.