Россия и Азербайджан провели юбилейное XX заседание Межправкомиссии по экономике

26 апр. 15:00

В Баку сегодня прошло заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

На нем был рассмотрен весь комплекс вопросов двусторонней экономической кооперации.

В ходе выступления заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что важным фактором, который позволяет развивать российско-азербайджанские отношения, стал регулярный доверительный диалог, сложившийся между главами государств.

Говоря о Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, политик пояснил, что она "открывает перед странами принципиально новые перспективы по всем направлениям". "Убежден, что наша важнейшая совместная задача как сопредседателей межправкомисии - скорейшая реализация заложенного в Декларации потенциала", - указал Оверчук.

Он также сообщил, что Россия намерена оказывать содействие в модернизации азербайджанской энергетической инфраструктуры, а также готова к сотрудничеству в области неэнергетического атома, ведется разработка технико-экономического обоснования проекта по объединению энергосистем России, Азербайджана и Ирана.

Оверчук отметил, что в текущем году у сторон будет еще один хороший повод встретиться - на XI российско-азербайджанском межрегиональном форуме, который пройдет в Азербайджане.

"Я убежден, что наш плотный и нацеленный на конкретные результаты диалог в рамках межправительственной комиссии будет способствовать решению стратегических задач, включая дальнейшую стабилизацию ситуации на Южном Кавказе посредством работы трехсторонней рабочей группы", - цитирует вице-премьера РФ Sputnik Азербайджан.

В ходе заседания Алексей Оверчук и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев подписали протокол 20-го заседания межправительственной комиссии, меморандум о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, а также меморандум о намерениях между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства России.

Напомним, ранее сегодня в Баку прошли переговоры Алексея Оверчука и президента Азербайджана Ильхама Алиева.