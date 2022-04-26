В Узбекистане расширится сеть российских АЗС

26 апр. 14:09

Российские компании намерены расширить сети заправочных станций в Узбекистане.

В Минэнерго республики прошли переговоры с российской делегацией во главе с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Татарстана Альбертом Каримовым. По словам первого замминистра энергетики Узбекистана Азима Ахмедхаджаева, в последнее время стороны ведут активное обсуждение различных проектов для эффективного взаимодействия.

Примером успешного совместного сотрудничества стал проект по созданию в стране сети АЗС "Татнефть". Компания "Узбекнефтегаз" в ходе переговоров предложила дополнительные семь АЗС, проводится оценка данных проектов.

Рабочая группа "Татнефти" и "Узбекнефтегаза" также проводит анализ совместных проектов малотоннажной химии с целью определения оптимальных технико-экономических условий их реализации. Речь идет о производстве Бутен-1, Гексен-1, полиоксиметилена и других видов продукции.

Кроме того, Россия и Узбекистан работают над развитием заправочных станций для электрокаров с последующей их локализацией. Отмечен позитивный импульс в сотрудничестве с такими компаниями как КМПО, КЭР Холдинг, Энергоразвитие, АзАтом.