Поддельные полисы ОСАГО продавали в страховой на Кубани

26 апр. 13:54

В Краснодарском крае менеджер страховой компании получит до пяти лет колонии за изготовление подложных полисов автострахования.

По данным прокуратуры Краснодарского края, 33-летняя менеджер страховой компании из Ленинградского района за два года изготовила и продала пять подложных полисов ОСАГО. Злоумышленница выдавала клиентам документы, в которых указывала завышенную сумму страховки, а в отчетах указывала заниженную сумму. Разницу она присвоила и потратила. Общая сумма ущерба составила более 85 тыс рублей.

Уголовное дело возбуждено в связи с мошенничеством и направлено в суд.