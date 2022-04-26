Ле Пен будет участвовать в парламентских выборах во Франции

26 апр. 13:47

Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, руководитель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтвердила свое участие в парламентских выборах в июне, сообщила Figaro.

Как пишет издание, Ле Пен заявила о своем намерении баллотироваться на выборах от северного департамента Па-де-Кале. Лидер "Национального объединения" является депутатом Нацсобрания Франции от 11-го избирательного округа Па-де-Кале с 2017 года. Выборы во французский парламент состоятся в два тура: 12 и 19 июня.

Напомним, в ходе второго тура выборов президента Франции 24 апреля действующий президент республики Эммануэль Макрон одеражал победу, получив 58,54% голосов. Ле Пен набрала на выборах 41,46%.