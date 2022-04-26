В ЕС хотят стать полностью независимыми от российских нефти и газа к 2027 году

К концу 2022 года Евросоюз планирует на две трети сократить свою зависимость от российских нефти и газа, а к концу 2027 года свести ее к нулю, сказал в интервью газете Il Messaggero еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Так он прокомментировал опубликованную в марте программу RePower EU.

"Поскольку эволюция различных пакетов санкций, что вполне вероятно, будет включать в себя энергетику, мы работаем в этом направлении. Во-первых, снижение зависимости от российских нефти и газа на две трети к концу этого года, чтобы свести ее к нулю к 2027 году. Вторая цель - разработать стратегию, которая не замедлит климатический переход", - заявил еврокомиссар.

Он отметил, что "путь к снижению зависимости от российской энергии лежит через возобновляемые источники".

Евросоюзу предстоит пересмотреть прежний прогноз по росту экономики в 4% в сторону понижения, констатировал Джентилони. "Пока рано говорить, приведет ли это замедление к стагнации, поскольку есть некоторые положительные моменты, унаследованные от второй половины 2021 года, например очень низкий уровень безработицы и очень высокий уровень накопления сбережений", - добавил он.

По мнению еврокомиссара, "риск стагнации будет также во многом зависеть от продолжительности" конфликта на Украине. Он сообщил, что обновленный экономический прогноз ЕС будет опубликован 16 мая.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, одна лишь зеленая энергетика не сможет за такое короткое время заменить российские поставки нефти и газа.



"Допустим, в этом году Еврокомиссия хочет на 38 млрд кубометров сократить российские поставки газа, при этом примерно на 60 млрд увеличить закупку СПГ и трубопроводные поставки из Норвегии, Алжира и Азербайджана, а также нарастить производство биогаза. В дальнейшем планируется такая же динамика. Важно, что треть сокращения спроса на российский газ будет обеспечиваться снижением потребления газа, и только две трети планируется замещать другими источниками самого газа, прежде всего СПГ", - обратил внимание он.



"Зеленая энергетика покрывает только половину сокращения спроса, она может быть ответом лишь на часть общего замещения российского газа. Ей отведена большая роль, но не ведущая. Упор сейчас делается на энергосбережение, в том числе радикальными методами. Например, предлагается в добровольном порядке обычным людям снижать температуру воздуха в отапливаемых помещениях на 1 градус. Это поможет сэкономить Евросоюзу около 10 млрд кубометров газа в годовом начислении", - сообщил Алексей Белогорьев.



"В части нефти упор делается не столько на сокращение спроса, сколько на переориентацию на другие страны-экспортеры, в частности, на ближневосточную нефть и американскую нефть, а также на готовые нефтепродукты (страны ЕС покупают в России дизельное топливо и мазут). Текущие планы ЕС не выглядят каким-то фантастическим сценарием. Если Брюссель возьмется за целенаправленную политику полного прекращения импорта российских углеводородов, он сможет ее осуществить. Разумеется, это потребует больших инвестиций и особенно высоких цен на энергоносители, особенно на газ", - поведал экономист.

"В апреле ожидалось резкое сезонное падение цен на газ, но мы видим, что в Европе цены стоят на одном уровне и по большинству прогнозов не планируют падать. А уровень и так высокий, более $1000 за 1 тыс кубометров, что дает очень большую нагрузку на потребителей с точки зрения расходов. Причем цены высокие не только в Европе, но во всем мире. Дополнительный спрос на СПГ со стороны Европы из-за необходимости конкурировать с Северо-Восточной Азией, Китаем и Японией, на всех рынках приводит к резкому росту цен. То есть от решения ЕС отказаться от российских нефти и газа страдает весь мир", - указал Алексей Белогорьев.