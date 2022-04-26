Саакашвили может стать инвалидом

26 апр. 13:35

Член созданного при омбудсмене Грузии консилиума Отар Тоидзе сообщил, что состояние заключенного экс-президента Грузии Грузии Михаила Саакашвили настолько серьезное, что ему требуется лечение за границей.

"Времени мало, его состояние настолько тяжелое, что необходимо незамедлительное лечение в какой-нибудь заграничной клинике. Мы говорили, что процесс постепенно приведет пациента пока к инвалидности, а потом, возможно, к летальному исходу и сейчас мы приблизились к этой точке", - цитирует врача РИА Новости.

Тоидзе также не знает, возможно ли возвращение состояния Саакашвили обратно, исходя из тех процессов, которые у него наблюдаются в настоящее время. "Неужели мы должны показать мертвого президента, чтобы население поверило в его состояние?" - задался вопросом он.