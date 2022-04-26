В Казахстане заявили, что не все регионы готовы к пожароопасному сезону

26 апр. 13:27

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин заявил, что из-за недостаточной оснащенности не все регионы республики полностью подготовлены к пожароопасному периоду.

"Несмотря на принимаемые меры и требования, говорить сейчас о полной готовности лесохозяйственных учреждений регионов к пожароопасному периоду не приходится. Имеются регионы, где оснащенность природоохранных и лесных учреждений не превышает 50%", - цитирует его Sputnik Казахстан.

По словам Ильина, в подведомственных акиматам учреждениях Атырауской области оснащенность составляет 20%, Кызылординской – 33%, Западно-Казахстанской – 47%, в подведомственных Минэкологии учреждениях Восточно-Казахстанской области оснащенность составляет 24%, Актюбинской – 47%, Северо-Казахстанской – 48%.

Он также отметил, что в целом уровень оснащенности автоцистернами, пожарными станциями, вышками, насосами и прочим оборудованием, как по линии министерства (73%), так и акиматов, (68%) остается недостаточным.

"В настоящее время каждая пятая имеющаяся единица техники из-за длительных сроков эксплуатации не готова к ликвидации пожаров и загораний", - уточнил Ильин.

Министр подчеркнул, что в данной связи перед ведомством, местной полицией и акиматами остро стоит вопрос усиления контроля за соблюдением населением требований безопасности в лесах и степных массивах, обеспечением выполнения правил пожарной безопасности сельскохозяйственными организациями.