В Ингушетии разрешили проведение массовых мероприятий

26 апр. 13:13

Власти Ингушетии сняли ограничения на массовые мероприятия, введенные из-за пандемии коронавируса, пишет "Интерфакс".

Соответствующие изменения в указ от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности" внес глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"В соответствии с новыми поправками, до 1 июня 2022 г. публичные и массовые мероприятия, а также досуговые, развлекательные, зрелищные, выставочные мероприятия с очным присутствием граждан будут проходить по решению премьера региона о возможности проведения акций по согласованию с главным санитарным врачом Ингушетии", - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Калиматов отметил, что при организации масштабных мероприятий будет учитываться эпидемиологическая ситуация в республике и необходимость обеспечения контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.