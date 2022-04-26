Польша ввела собственные санкции против России

26 апр. 13:02

Власти Польши решили ввести собственные санкции. Санкции вводятся в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Беларуси.

"Польский санкционный список является уточнением санкционного списка Евросоюза. Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны. Первый санкционный список, который сегодня был опубликован, имеет 50 позиций", - сообщил во вторник министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

В санкционный список попали "Газпром", на который наложены санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, "Акрон" и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty, кроме того все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, "Новатэк", "Фосагро", российские фирмы Go Sport и Касперский, олигархи, связанные с режимом Лукашенко, и фирма Beloil, перечислил польский министр.

В отношении фирм и физлиц, попавших в санкционный список, будут применять несколько типов санкций. "Прежде всего, это заморозка финансовых активов и имущества этих фирм, исключение из возможности участия в тендерах, а в случае с олигархами – запрет въезда на территорию нашей страны", - рассказал Каминьский.

По его словам, санкционный список будет расширяться. "Это первый санкицонный список, охватывающий важнейших игроков, ведущих бизнес на территории нашей страны. Продолжается работа, касающаяся выявления российских фирм в Польше, так как часто они скрываются за фирмами, зарегистрированными в офшорах, а фактическими владельцами являются российские олигархи", - отметил министр.