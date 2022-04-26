Житель Дагестана хранил в своем доме арсенал оружия

26 апр. 12:49

Полиция нашла в доме 54-летнего жителя села Карла Маркса Кизлярского района оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

В одной из комнат были обнаружены охотничий карабин "Сайга-МК", два охотничьих ружья, около 50 патронов, снаряженные патронами магазины от пистолета и автоматов. Также правоохранители нашли сигнальную ракету и приклад охотничьего ружья.

В пресс-службе добавили, что все найденное было изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.