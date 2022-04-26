Фермер-мошенник нажился на несуществующих овощах на Ставрополье

26 апр. 11:59

Уголовное дело по факту мошенничества при получении сельскохозяйственной субсидии расследуется в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Полицейские установили, что 48-летний житель села Тукуй-Мектеб, руководитель крестьянского фермерского хозяйства, предоставил необходимый пакет документов и получил грант для производства овощей.

"В результате доследственной проверки выяснилось, что в справках мужчина отразил недостоверные сведения о якобы выращенных им в 2019 году овощах в открытом грунте на площади 25 га и понесенных при этом затратах, однако фактически высадка и уборка овощей не осуществлялась", - отметили в полиции.

Сумма ущерба достигла порядка 1,2 млн рублей.

Открыто уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).