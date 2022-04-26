Поезд из Сочи в абхазскую Гагру будет ходить шесть раз в неделю

Туристический поезд "Сочи" начнет курсировать с 30 апреля и будет совершать шесть рейсов в неделю.
Туристический поезд сообщением Туапсе - Сочи - Гагра будет делать остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрипш.
Интерьер поезда стилизован под 80-е годы прошлого века, однако оснащен современными санитарными комнатами, кондиционерами, розетками и USB-разъемами. Отправиться в путешествие можно в плацкартном, купейном или СВ-вагоне. Время в пути составляет чуть более шести часов.
В состав включен вагон-ресторан, где можно заказать блюда русской и абхазской кухни. Также в пути можно заказать экскурсии.
Впервые поезд "Сочи" был запущен в августе 2020 года.