Студентов задержали на акции протеста в Ереване

26 апр. 11:46

В Ереване полицейские подвергли приводу студентов вузов, устроивших акцию протеста у здания правительства Армении. Об этом пишут армянские СМИ.

Студенты сначала устроили шествие по всем вузам, а затем пришли к зданию правительства, сообщает Sputnik Армения.

Там они собирались оставить "подарок" для премьер-министра Никола Пашиняна - предметы первой необходимости, которые, по их словам, потребуются ему "в тюрьме, где он обязательно окажется".

Однако полицейские предотвратили акцию и начали задерживать студентов. Несколько человек они отвезли в отделение, остальные прекратили акцию, пообещав завтра вернуться.