На Шри-Ланке продолжают ждать туристов из России

26 апр. 11:39

На Шри-Ланке многие местные жители высказываются в поддержку России и ждут российских туристов, пишет РИА Новости.

"Президент Путин - сильный. На Шри-Ланке его уважают, он человек слова. Лидеры европейских стран и этот (президент США - ред.) Байден - не надежные", - сообщил водитель "тук-тука" (мото-такси) Дамини. Мужчина носит портрет Путина в бумажнике.

На восстановление потока туристов из России надеются владельцы местных гостиниц и кафе. "Европейских туристов немного, в основном из Германии. Но русских до пандемии всегда было много, и сейчас их большинство. Они щедрые и веселые. Мы очень надеемся, что русские смогут приезжать как раньше. Для нас это важно, особенно в условиях кризиса, который сейчас у нас в стране", - поделился администратор ресторана в курортной Галле.

Несмотря на экономический кризис на Шри-Ланке, для туристов создаются необходимые комфортные условия.