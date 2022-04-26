Россия и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере развития МСБ

26 апр. 11:22

Глава правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов провел встречу с гендиректором российской Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Исаевичем.

Как сообщает Trend, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества для развития сектора МСБ и возможности создания совместных мероприятий.

По данным Государственного таможенного комитета республики, в январе - марте 2022 года товарооборот с Россией превысил $613,373 млн, в то время как прошлогодний показатель составил $585,215 млн (рост за год на 7,89%).