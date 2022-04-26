Роспотребнадзор: заболеваемость коронавирусом остается выше среднего в 39 регионах России

26 апр. 11:22

Среднероссийский показатель заболеваемости коронавирусом превышен в 39 регионах, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник.

"По итогам 16-й недели 2022 года превышение среднероссийских показателей заболеваемости (41,32 на 100 тыс населения) зарегистрировано в 39 регионах", - информирует ведомство.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что среди выявляемых случаев сократилась доля омикрон-штамма - неделю назад на него приходилось 97,5% случаев заболевания, сейчас - 93,6%.

Среди выявляемых случаев коронавируса в РФ снизилась за неделю с 97,5% до 93,6%. За отчетную 16-ю неделю на дельта-штамм приходится 2,6% случаев заболевания, на другие штаммы - 3,8%.

За минувшие сутки в России выявили 7 107 случаев коронавируса, всего с начал пандемии - 18 151 895.