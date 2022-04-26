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В Пекине заявили, что никто не хочет Третьей мировой войны

В Пекине заявили, что никто не хочет Третьей мировой войны

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал все стороны проявить сдержанность и не допустить распространения конфликта на Украине, так как никто не желает начала третьей мировой войны.

"Нет никого, кто хотел бы начала третьей мировой войны, мы надеемся, что все соответствующие стороны будут сохранять спокойствие и сдержанность, не допустят эскалации ситуации и как можно скорее достигнут мира", - цитирует его РИА Новости.

Вэньбинь подчеркнул, что сегодня стороны в первую очередь должны поддерживать диалог и переговоры для недопущения распространения и затягивания конфликта.

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