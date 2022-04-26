Молодая сельская учительница стала жертвой аферистов в Акмолинской области

26 апр. 11:14

Аферисты выманили деньги у сельской учительницы в Акмолинской области. Об этом рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

К правоохранителям обратилась 24-летняя учительница из Атбасарского района, которая рассказала, что ей позвонил неизвестный злоумышленник, назвавшийся сотрудником банка и сообщивший, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит.

Затем в игру вступила еще одна лжесотрудница, уточнившая, что кредитная заявка подана в четыре банка и одобрена в одном из них. Более того, звонившая послала по WhatsApp необходимые документы, выписку и свое служебное удостоверение.

"Поверив, акмолинка на следующий день отправилась в ближайший филиал банка в городе Атбасаре, и, следуя указаниям мошенников, оформила денежный кредит в размере 500 тыс тенге ($1,1 тыс). При этом об этой ситуации девушка не рассказала ни своей семье, ни менеджерам банка. Оказалось, лжесотрудники пригрозили ей уголовной ответственностью за разглашение информации", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Полученные в банке деньги - 480 тыс тенге ($1 тыс) - девушка послала на указанный преступниками счет. Лишь позже она рассказала о случившемся родственникам и поняла, что стала жертвой мошенников. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК.