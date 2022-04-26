Газ для Вечных огней в России будет безвозмездным

В Совете Федерации одобрили закон, устанавливающий порядок безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти в России.
Согласно закону, российское правительство получает полномочия по определению принципов формирования цены на газ для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях.
Минобороны РФ получает полномочия по утверждению реестра Вечных огней, Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.
Ранее данный документ был принят депутатами Госдумы в третьем, окончательном чтении.
Федеральный закон вступит в силу со дня его официального опубликования.