В России выявили 7 107 новых случаев COVID-19

26 апр. 11:09

За минувшие сутки в России выявили 7 107 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 378, в Петербурге - 467, в Подмосковье - 141. В Краснодарском крае - 61, в Ставропольском крае - 91, в Крыму - 83, в Дагестане - 21, в Кабардино-Балкарии - 20, в Адыгее - 12, в Карачаево-Черкесии - 10, в Северной Осетии - 6, в Чечне - 4, в Ингушетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 18 151 895.

Госпитализированы за сутки 3 161 человек. Выздоровели - 11 899 пациентов, за все время - 17 495 382.

Умерли за сутки 176 человек, с начала пандемии - 375 237.