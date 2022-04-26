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СМИ: Маргвелашвили возглавит "Единое национальное движение"

СМИ: Маргвелашвили возглавит &quot;Единое национальное движение&quot;

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили станет председателем самой массовой оппозиционной партии "Единое национальное движение", передает "Рустави-2".

По данным телеканала, политик получил соответствующее предложение от Михаила Саакашвили, партия также уже приняла решение.

Маргвелашвили был избран президентом Грузии в 2013 году, он был ставленником "Грузинской мечты", но к концу срока в 2018 году вышел из-под контроля правящей партии. В последнее время политик открыто поддерживал оппозицию, напоминает Sputnik Грузия.

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