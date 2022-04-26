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Глава ЕНД снова призвал помиловать Саакашвили

Глава ЕНД снова призвал помиловать Саакашвили

Председатель основной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал президента Саломе Зурабишвили помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили. Такое заявление он сделал на брифинге у Руставской тюрьмы №12.

На очередном заседании суда оппозиционер рассказал, что плохо себя чувствует и не получает необходимого лечения, почти не может есть и в итоге похудел на 12 кг. Помощь врачей потребовалась ему и во время процесса. При этом в Пенитенциарной службе сведения о недостаточном медобслуживании опровергли.

Как передает Sputnik Грузия, Мелия также призвал международных партнеров реализовать активные шаги и обсудить этот вопрос с правительством и президентом Грузии.

Напомним, ранее Саломе Зурабишвили неоднократно повторяла, что вопрос помилования Саакашвили закрыт.

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