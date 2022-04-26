Ставка по льготной ипотеке в России снизится до 9% в ближайшие дни

26 апр. 10:39

В России в ближайшие дни будет снижена ставка по льготной ипотеке на новостройки - с 12% до 9%, сообщил во вторник замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Что сегодня в фокусе? В первую очередь это ипотека. Вчера президентом Владимиром Владимировичем Путиным было дано указание изменить ставку по льготной ипотеке. В ближайшие дни она будет 9% для всех категорий граждан, которые хотят купить жилье на этапе стройки на всех территориях и регионах нашей страны", - рассказал он на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия".

Ранее президент России предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% и продлить действие программы до конца 2022 года. На сегодняшний день программа действует до 1 июля 2022 года.

Напомним, ставка по программе выросла с 7% до 12% с 1 апреля на фоне роста ключевой ставки ЦБ.