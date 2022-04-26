СМИ: супертанкер с американской нефтью прибыл в Европу

26 апр. 10:30

Впервые за более чем шесть лет супертанкер доставил в ЕС нефть из США, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

В испанский порт Бильбао судно Solana с 2 млн баррелей сырой американской нефти на борту прибыло в середине апреля, после чего отправилось в немецкий Вильгельмсхафен и голландский Роттердам, узнали в агентстве.

По данным Bloomberg, нефть на супертанкер была перегружена в Мексиканском заливе с небольших судов.

Издание отмечает, что страны Европы "все в большей мере полагаются на американские энергоресурсы, чтобы компенсировать перебои с их поставками" из-за ситуации вокруг Украины.