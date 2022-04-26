РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мишустин назначил нового главу ФОМС

Мишустин назначил нового главу ФОМС

Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования, такое сообщение опубликовано на сайте правительства.

"Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) стал Илья Баланин", - говорится в нем.

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Илья Баланин родился в 1976 году. Он окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию, получил специальность "Бухгалтерский учет и аудит". Кандидат экономических наук.

1135 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version