Мишустин назначил нового главу ФОМС

26 апр. 10:29

Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования, такое сообщение опубликовано на сайте правительства.

"Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) стал Илья Баланин", - говорится в нем.

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Илья Баланин родился в 1976 году. Он окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию, получил специальность "Бухгалтерский учет и аудит". Кандидат экономических наук.