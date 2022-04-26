Пенсионер подделал документы и похитил цистерны для серной кислоты в Северной Осетии

26 апр. 10:14

Расследование уголовного дела в отношении пенсионера, похитившего цистерны, завершено в Ардонском районе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Установлено, что 73-летний злоумышленник с помощью поддельных документов демонтировал со двора колхоза в селении Коста металлические цистерны из-под горюче-смазочных материалов и попытался продать их в пункт приема металла. В результате он нанес ущерб на сумму более 760 тыс рублей.

"Благодаря профессиональным и оперативным действиям сотрудников полиции противоправные действия обвиняемого были своевременно пресечены, а краденое имущество возвращено законному владельцу", - пояснили в полиции.

Дело расследовалось по ч.3 ст.30, ч. 3 ст.159 УК РФ "Покушение на мошенничество в крупном размере" и ч.3 ст.30 п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Покушение на кражу в крупном размере". Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.