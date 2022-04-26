Казахстан перестанет экспортировать газ к 2024 году?

26 апр. 10:11

В Минэнерго Казахстана сообщили, что к 2024 году республика может прекратить экспорт газа, на фоне этого вырастут цены на газ для внутренних потребителей.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах правительства объяснил, почему сейчас в республике газ "действительно очень дешевый".

"Система покрытия и удерживания внутренних цен – это был вопрос экспорта. То есть за счет более высоких доходов с экспорта была возможность поддерживать низкий уровень цен внутри страны", - сказал он.

Глава Минэнерго добавил, что так как добыча газа не увеличивается, а внутреннее потребление постоянно растет, приходится сокращать экспорт. "И мы ожидаем, что экспорт после 2024 года вообще станет "ноль", то есть мы не будем вообще экспортировать. Соответственно, у нас не будет источника, чтобы стимулировать низкие цены внутри Казахстана", - отметил Акчулаков.

В связи с этим цены на газ внутри республики могут вырасти.

"Здесь нужно подумать о разделении на группы потребителей. Первое – это святое, это население и социально незащищенные слои. Но есть группы потребителей, которые могут и должны платить реальную стоимость газа - это предприятия, полностью ориентированные на экспорт и на валютную выручку. Еще майнеры могут платить хорошую цену за газ", - добавил он.

По словам министра, на 60% цена на газ вырастет, вероятно, для крупного бизнеса, а для населения она будет другой.