Казахстан перестанет экспортировать газ к 2024 году?

В Минэнерго Казахстана сообщили, что к 2024 году республика может прекратить экспорт газа, на фоне этого вырастут цены на газ для внутренних потребителей.
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах правительства объяснил, почему сейчас в республике газ "действительно очень дешевый".
"Система покрытия и удерживания внутренних цен – это был вопрос экспорта. То есть за счет более высоких доходов с экспорта была возможность поддерживать низкий уровень цен внутри страны", - сказал он.
Глава Минэнерго добавил, что так как добыча газа не увеличивается, а внутреннее потребление постоянно растет, приходится сокращать экспорт. "И мы ожидаем, что экспорт после 2024 года вообще станет "ноль", то есть мы не будем вообще экспортировать. Соответственно, у нас не будет источника, чтобы стимулировать низкие цены внутри Казахстана", - отметил Акчулаков.
В связи с этим цены на газ внутри республики могут вырасти.
"Здесь нужно подумать о разделении на группы потребителей. Первое – это святое, это население и социально незащищенные слои. Но есть группы потребителей, которые могут и должны платить реальную стоимость газа - это предприятия, полностью ориентированные на экспорт и на валютную выручку. Еще майнеры могут платить хорошую цену за газ", - добавил он.
По словам министра, на 60% цена на газ вырастет, вероятно, для крупного бизнеса, а для населения она будет другой.