В Германии предсказали крупнейший в мировой истории кризис в 2023 году

26 апр. 10:09

Нарушение цепочек поставок из-за ситуации на Украине может привести к дефициту удобрений и лишить фермеров возможности производить достаточно урожая, к такому выводу пришла немецкая газета Compact.

"В следующем году нас ждет один из крупнейших продовольственных кризисов в истории человечества", - цитирует издание главу отдела в химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer AG Маттиаса Бернингера.

С его прогнозом согласился экономист Матин Каим, по мнению которого мировой голод затронет до ста миллионов человек.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявлял, что нехватка продуктов питания приведет к масштабным миграционным потокам, на фоне которых кризис 2015 года "будет похож на летний пикник".