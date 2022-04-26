Власти Дона готовы подкорректировать проект льготного проезда

26 апр. 10:08

Принятый в регионе проект льготного проезда потребует некоторых корректировок, - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В сельской и городской местности потребности по использованию транспорта разные, а пользоваться транспортом на льготных условиях могут лишь около 70% граждан, в основном это люди старше 70 лет.

"Именно от них активно поступали обращения в прошлом году, мы эти обращения учли", - подчеркнул Голубев, передает "АиФ-Ростов".

Сейчас власти следят за проектом, ведутся постоянные наблюдения за реакцией жителей, для чего была создана специальная рабочая группа. Отчет о ситуации губернатор получит в конце апреля, тогда и будут приняты дальнейшие решения.

Напомним, с 1 апреля вместо бесплатного проезда на общественном транспорте донские льготники получают 1 тыс рублей.