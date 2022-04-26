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Жители Дагестана получили 700 тысяч рублей за инсценировку ДТП

Жители Дагестана получили 700 тысяч рублей за инсценировку ДТП

Двое жителей Дагестана сфабриковали ДТП для получения страховых выплат, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что подставные аварии были устроены в Шамильском районе в июне и июле 2020 года.

"Установлено, что двое жителей республики намеренно совершили столкновение, имитируя автоаварию возле с.Хебда Шамильского района", - пояснили в полиции.

После оформления аварии подозреваемые обратились в страховые компании за выплатами, предусмотренными договорами страхования автогражданской ответственности. В итоге им удалось незаконно завладеть 700 тысячами рублей.

По факту собран материал, мужчинам грозит уголовное преследование по статье о мошенничестве.

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