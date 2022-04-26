Жители Дагестана получили 700 тысяч рублей за инсценировку ДТП

26 апр. 9:54

Двое жителей Дагестана сфабриковали ДТП для получения страховых выплат, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что подставные аварии были устроены в Шамильском районе в июне и июле 2020 года.

"Установлено, что двое жителей республики намеренно совершили столкновение, имитируя автоаварию возле с.Хебда Шамильского района", - пояснили в полиции.

После оформления аварии подозреваемые обратились в страховые компании за выплатами, предусмотренными договорами страхования автогражданской ответственности. В итоге им удалось незаконно завладеть 700 тысячами рублей.

По факту собран материал, мужчинам грозит уголовное преследование по статье о мошенничестве.