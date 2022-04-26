Аэропорт Краснодара украсила копия бомбардировщика ПО-2

26 апр. 9:51

Минувшей ночью на привокзальной площади аэропорта Краснодара установили точную копию бомбардировщика ПО-2.

Самолет появился у памятника Евдокии Бершанской в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной, макет ко Дню Победы здесь устанавливают третий год подряд.

"Установка макета легендарного бомбардировщика для краснодарского аэропорта уже стала традицией. На таких самолетах в годы Великой Отечественной Евдокия Давыдовна вместе с боевыми подругами совершала свои бессмертные подвиги. Рядом расположен информационный стенд, который расскажет гостям аэропорта о пути 588-го ночного легкобомбардировочного женского авиаполка, прозванного "Ночными ведьмами", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, передает "АиФ-Юг".