РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ильхам Алиев принял Алексея Оверчука

Ильхам Алиев принял Алексея Оверчука

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял российского вице-премьера Алексея Оверчука.

500 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version