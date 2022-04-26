Главная Новости Ильхам Алиев принял Алексея Оверчука 26 апр. 9:37 Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял российского вице-премьера Алексея Оверчука. 500 просмотров Новости Россия Азербайджан Политика Россия и Азербайджан Алексей Оверчук Ильхам Алиев Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ Глава МИД Азербайджана принял Игоря Ховаева Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области В МИД РФ заявили, что придают большое значение подключению операторов к восстановлению Карабаха Ильхам Алиев принял Игоря Ховаева Лента новостей 9:33 Генсек ООН летит к Владимиру Путину 9:28 На смену летней погоде на Юг России и Северный Кавказ придут холод и дожди 9:28 Житель Дагестана не сообщил о преступлении и стал фигурантом уголовного дела 9:27 Казахстан станет производить в семь раз больше сахара 9:13 Мотоциклы "Урал" будут собирать в Казахстане 8:58 СМИ: Аргентина готова с нуля начать производство "Спутника V" 8:45 Турции прочат падение спроса на ее недвижимость 8:29 Жителей столичного региона ждут похолодание и дожди 8:13 Источник: ЛНР и ДНР откроют посольства в Москве 7:58 СМИ: Россию ждут рекордные доходы от продажи нефти Видео «Президент всех французов»: Как Макрон обыграл Ле Пен В Шатре Рамадана на Поклонной горе прошёл вечер Азербайджана В Москве прошёл круглый стол "Россия и Азербайджан – дружба, сотрудничество и уважение" Цели российской спецоперации в Украине расширяются Инфоповод. Азербайджан и Армения. Уимблдон без россиян. Пасха 2022. Скандал вокруг «Дисней» "Россия-Европа". Антон Горелкин: "Для борьбы с фейками нужна комплексная работа"