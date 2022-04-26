Генсек ООН летит к Владимиру Путину

26 апр. 9:33

Президент России Владимир Путин примет в Кремле генсека ООН Антониу Гутерриша, который посетит Москву для обсуждения ситуации на Украине.

Сначала он встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а затем проведет переговоры с главой государства.

Более недели назад Гутерриш направил обращения к президентам России и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве для обсуждения "срочных шагов, направленных на установление мира".

Ранее он провел встречу в Анкаре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, а в четверг он полетит в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.