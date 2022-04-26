Житель Дагестана не сообщил о преступлении и стал фигурантом уголовного дела

26 апр. 9:28

В отношении жителя селения Анди Ботлихского района Соломанов С.Х возбуждено уголовное дело за несообщение о преступлении (статья 205.6 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Дело на мужчину завел следственный отдел ОМВД РФ по Ботлихскому району на основании собранных УФСБ по Дагестану материалов.

По версии следствия, Соломанов знал, что местный житель Хабибов Ю.З был членом НВФ, однако не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Хабибова ликвидировали в результате контртеррористической операции в марте 2018 года.

Отмечается, что Соломанова могут оштрафовать на 100 тыс рублей.