На смену летней погоде на Юг России и Северный Кавказ придут холод и дожди

26 апр. 9:28

Уже в конце недели Юг России и Северный Кавказ накроет мощный грозовой фронт, хотя в ближайшие пару дней в этих регионах будет практически летняя погода. Однако уже в четверг она сменится похолоданием и снижением температур до климатической нормы, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Вплоть до четверга характер погоды на Юге России и Северном Кавказе будет определяться очень теплой воздушной массой, температура превысит климатическую норму примерно на 5 градусов. В полуденные часы воздух может прогреваться до вполне летних значений - 22-27 градусов. Но в четверг-пятницу в регион прорвется грозовой фронт, несущий похолодание, а показания термометров понизятся до 15-20 градусов. Это будет соответствовать климатической норме", - сказал он, передает ТАСС.

В Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону к выходным температура воздуха может опуститься до 15 градусов. В Сочи сегодня 20−22 градуса, а до конца недели в пределах 17−18 градусов днем. В Симферополе всю неделю до выходных 18−20 градусов в дневные часы, а в субботу похолодает до 15 градусов.

В Нальчике пока до 25 градусов и солнечно. В четверг здесь тоже похолодает - дожди и грозы собьют температуру воздуха до 20 градусов. В ночь на воскресенье прогнозируют сильные дожди, а во Владикавказе они возможны уже завтра.