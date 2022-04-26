Казахстан станет производить в семь раз больше сахара

26 апр. 9:27

Казахстан нарастит производство сахара в семь раз, об этом заявил министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев на заседании правительства.

"Ожидается увеличение производства сахара в 7 раз - до 254 тыс т, снижение импорта сахара на 32%, что позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка сахаром отечественного производства с 7% до 43%", - цитирует его Sputnik Казахстан.

По словам главы ведомства, чтобы добиться таких результатов, понадобится господдержка в форме предоставления в течение 5-6 лет субсидий и льготных кредитов.

Ежегодное потребление сахара в Казахстане достигает около 532 тыс т, в том числе за счет отечественного сырья - 7%. Карашукеев пояснил, что тому есть несколько причин: мелкотоварность производства, дефицит воды для полива и ручной труд при выращивании сахарной свеклы, изношенность сахарных заводов и другие.

Соответственно, за счет улучшения ситуации с обеспечением водой, увеличения посевных площадей с 14,5 тыс га до 38 тыс га, техоснащения и запуска проектов по модернизации и строительству сахарного завода с инфраструктурным развитием отрасли валовый сбор продукции может вырасти с 332 тыс т до 1,8 млн т.