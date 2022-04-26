Мотоциклы "Урал" будут собирать в Казахстане

26 апр. 9:13

Российская компания Ural Motorcycles, производящая мотоциклы с коляской "Урал", перенесет сборочное производство из города Ирбит (Свердловская область) в Петропавловск (Северо-Казахстанская область), - сообщил глава компании Илья Хаит.

"Мы вынуждены переехать… Сейчас мы не можем даже импортировать запасные части из-за рубежа. Ну и, как минимум, мы сможем отправлять готовую продукцию зарубежным покупателям из Казахстана", - рассказал он, передает РИА Новости.

Проблемы с импортом комплектующих и сложности с экспортом готовой техники – настоящая "многоуровневая блокада" для компании.

"Мы не можем ни ввезти ничего, не вывезти. А если бы и могли, то мы видим огромные импортные тарифы: в Австралии - 35%, в Канаде - 35%, в США - 10%, в Японию мы не можем поставлять мотоциклы вообще", - отметил он.

Ирбитский мотоциклетный завод продолжит работу, но будет сконцентрирован на производстве рам и элементов корпуса, часть его персонала сократят, а в Казахстане будут наняты работники на местное производство.

Напомним, по информации СМИ, основным рынком сбыта Ural Motorcycles являются США.