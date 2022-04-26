СМИ: Аргентина готова с нуля начать производство "Спутника V"

26 апр. 8:58

Аргентинская лаборатория Richmond, производящая российскую вакцину "Спутник V", продолжает готовиться к запуску завода по получению препарата с нуля, - сообщает газета Clarín.

"О проекте производства с нуля "Спутника V", как и других вакцин, на новом заводе, который строит лаборатория, источник сказал, что "деятельность по передаче технологий не была приостановлена, завод будет запущен в октябре-ноябре этого года", - отмечает издание, передает РИА Новости.

Richmond также работает над передачей технологий для производства вакцин от коронавируса не только с Россией, но и с США, Европой и Азией. Сейчас у лаборатории в запасе есть 1,4 млн доз российской вакцины, однако они пока остаются невостребованными властями страны, обладающей достаточным количеством препаратов для иммунизации населения.