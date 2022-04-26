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Турции прочат падение спроса на ее недвижимость

Турции прочат падение спроса на ее недвижимость

Повышение минимального порога стоимости недвижимости для иностранцев, покупка которой позволяет получить турецкое гражданство, приведет к тому, что вскоре спрос на такое жилье упадет на 20%, - полагают риэлторы.

В последние два месяца в Турции отмечен рекордный спрос на покупку жилья в рамках паспортной программы – в сравнении с тем же периодом 2021 года он вырос в три раза. Основные покупатели – россияне, поскольку им из-за международных санкций закрыт доступ к паспортным программам европейских стран, - передает РИА Недвижимость. Наиболее популярными локациями для выбора недвижимости стали Анталья, Алания, Бодрум, Фетхие и Стамбул.

В среднем турецкая недвижимость оценивается в $85 тыс за двухкомнатную квартиру и $140 тыс за трехкомнатную. Покупатели в рамках паспортной программы в основном приобретают два-три объекта, чтобы в одном из них жить, а другие сдавать в аренду, - рассказал директор агентства Tollerance Сергей Волченков.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что власти страны объявили о повышении с $250 тыс до $400 тыс минимальной стоимости приобретаемой иностранцами недвижимости для получения ими гражданства.

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