СМИ: Россию ждут рекордные доходы от продажи нефти

26 апр. 7:58

Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы: такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию, - пишет Foreign Policy.

"Сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, серьезно подрывают свои же действия, покупая у нее энергоресурсы. В некоторых случаях объемы поставок в апреле стали даже больше, чем в марте", - говорится в публикации, передает РИА Новости.

Так, эксперт компании Kpler, отслеживающей поставки нефти, Мэтт Смит, отметил, что экспорт черного золота увеличился с 3,3 млн баррелей в день в марте до 3,6 млн в апреле, несмотря на ограничительные меры Запада в отношении Москвы.

"Главный вывод состоит в том, что в действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие, и это удивительно", - пояснил Смит.

Как отметил бывший специалист Госдепа Эдвард Фишман, Россия получает по меньшей мере миллиард долларов в день с продажи нефти и газа.