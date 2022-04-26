СМИ США начали публиковать реальные новости о ситуации на Украине

26 апр. 7:44

Посольство России в США отметило в своем Telegram-канале, что некоторые американские СМИ начали публиковать "более или менее объективную точку зрения" о ситуации на Украине.

Некоторые СМИ в США приводят "без купюр" заявления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о подготовке Вашингтона и НАТО провокаций с использованием оружия массового поражения с последующим обвинением России, однако риторика большинства местных медиа по-прежнему остается антироссийской, - пояснили в дипмиссии, передает РИА Новости.

"Такой подход к освещению в Соединенных Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом. Тем более, с учетом царящей здесь русофобии. Рядовым американцам наконец-то представляется возможность самостоятельно судить о причинах и целях действий российских военных на территории Украины", - говорится в заявлении посольства.

Дипломаты призвали работающих с администрацией США журналистов "последовать примеру коллег и давать трезвую оценку событий на Украине".