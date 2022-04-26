Регионы Узбекистана укрепляют сотрудничество с Россией

26 апр. 7:29

Делегация Навоийской области продолжает наращивать сотрудничество с российскими регионами. Так, в первый день Международной промышленной выставки "Иннопром-2022" врио хокима Навоийской области Нормат Турсунов провел встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым, - сообщили в областном хокимияте.

Стороны обсудили практическое взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также развитие культурно-гуманитарных связей. До этого делегация из Новоийской области подписала меморандум о сотрудничестве с представителями Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным, - передает Sputnik Узбекистан.

Ранее делегация еще одного российского региона - Свердловской области - прибыла в Фергану, чтобы обсудить перспективы межрегионального сотрудничества.

Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта, наиболее активные из которых - город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан и Татарстан.