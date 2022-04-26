СМИ: Словакия попросила у ЕС компенсацию за переданное Украине оружие

26 апр. 7:14

Словакия ведет интенсивные переговоры с Евросоюзом о компенсации за военные материалы, которые страна передала Украине, - сообщает Teraz.

Как заявила пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова, страна предоставила Украине военные материалы на общую сумму около 62 млн евро, а также комплекс ПВО С-300 стоимостью около 68 млн евро, - передает "АиФ".

Итоговый результат переговоров будет зависеть от общего числа подобных требований от стран ЕС и суммы их требований, - добавила представитель оборонного ведомства Словакии.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении поставленных Киеву из Европы комплексов С-300 высокоточными ракетами морского базирования "Калибр".