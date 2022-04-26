СМИ: страны Балтии наращивают экспорт российской электроэнергии

26 апр. 6:44

Несмотря на категорические заявления, страны Балтии продолжают покупать электроэнергию у России и даже увеличили ее поставки в марте в два раза по сравнению с январем, - сообщает TV3.

Объем закупок увеличился почти до 600 тыс мегаватт-часов, несмотря на принятое решение операторов системы Латвии, Литвы и Эстонии ввести ограничения на импорт российской электроэнергии.

"Чтобы уйти от зависимости от российской электроэнергии, в Эстонии собираются построить малый модульный реактор. Латвия к проекту пока не присоединилась, но изучает возможности", - сообщает телеканал, передает РИА Новости.

Как заявил министр экономики Латвии Янис Витенбергс, до реализации проекта эстонской компании Fermi Energia "еще очень далеко", а электроэнергия нужна прямо сейчас.

Ранее сообщалось, что операторы балтийских электросетей Elering, AST и Litgrid снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России до 300 мегаватт, но все оказалось сложнее: отключение страны от единой электросети с Россией и Беларусью мешают физические ограничения, - позже отметил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.